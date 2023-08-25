Исинбаева заявила, что World Athletics стремится замалчивать историю легкой атлетики

Ранее международная ассоциация представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, в который не вошли спортсменки из России

ТАСС, 25 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) замалчивает историю вида спорта, решив не включать в рейтинг самых влиятельных спортсменок российскую прыгунью с шестом Елены Исинбаеву. Об этом Исинбаева заявила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

21 августа World Athletics представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России.

"Чемпионат мира в Хельсинки 2005 года, победа с новым рекордом мира 5,01 метра. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics (Себастьяну Коу - прим. ТАСС) о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений", - написала спортсменка.

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах 2005, 2007 и 2013 годов. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), в 2012 году она завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Исинбаева четыре раза побеждала на чемпионате мира в помещении (2004, 2006, 2008, 2012). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд по прыжкам в высоту, в августе 2009 года она показала результат 5,06 метра.