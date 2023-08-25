ЦСКА обратится в CAS, если апелляция по делу Федотова не будет удовлетворена IIHF

Ранее международная федерация дисквалифицировала вратаря армейцев с 1 сентября до конца 2023 года, так как он не вернулся в расположение клуба НХЛ "Филадельфия"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если апелляция по делу вратаря Ивана Федотова не будет удовлетворена Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом журналистам заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Апелляция по Федотову подана в IIHF. Если она не будет удовлетворена, пойдем в Спортивный арбитражный суд. Решение [заявить Федотова на сезон] было обоюдным. Иван изменился за этот год, стал взрослым, цельным. Легко нашли точки соприкосновения", - сказал Есмантович.

23 августа глава IIHF Люк Тардиф заявил ТАСС, что организация готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". 14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. 18 августа Федерации хоккея России (ФХР) сообщила ТАСС, что направила на рассмотрение в дисциплинарный комитет IIHF апелляцию от ЦСКА, Тардиф подтвердил ее получение.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в ФХР сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.