26 августа, 05:50
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Солозобова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по велотреку

Всего россияне в третий соревновательный день турнира выиграли три медали

ТАСС, 26 августа. Российские спортсмены завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата мира по велогонкам на треке среди юниоров. Турнир проходит в колумбийском городе Кали.

Победителем соревнований в спринте стала Елизавета Солозобова. Также у россиян две бронзовые медали - Владимир Гончаров стал третьим в индивидуальной гонке преследования, а Даниил Казаков - в гонке по очкам.

На счету российских юниоров уже пять медалей на текущем чемпионате мире. Ранее золотые награды завоевали Руслан Кузнецов и Никита Кирильцев, победившие в скрэтче и в кейрине соответственно. Всего в турнире принимают участие 10 россиян.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 27 августа. Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI), россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах. 

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Летние олимпийские виды спорта
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