Хоккеисты "Динамо" и "Витязя" сыграют в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

Заключительные игры турнира пройдут в воскресенье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:0 обыграло хабаровский "Амур" в заключительном матче группового этапа Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходит на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (5-я минута), Андрей Прибыльский (6), Седрик Пакетт (11, 31), Андрей Никонов (28) и Егор Морозов (40).

В другом матче игрового дня подмосковный "Витязь" со счетом 4:3 по буллитам обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар". "Динамо" и "Витязь" заняли вторые места в своих группах и встретятся в матче за третье место. Места в финале в пятницу обеспечили себе московские "Спартак" и ЦСКА. "Амур" и "Куньлунь Ред Стар" сыграют в матче за пятое место.

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 27 августа. Матч за пятое начнется в 11:00 мск, встреча за третье место - в 15:00 мск, финал - в 19:00 мск. Турнир проводится в 16-й раз, в 2023 году он приурочен к 100-летию столичного спорта. В 2022 году обладателем трофея стал ЦСКА.