Гимнастка Варфоломеева выиграла все пять золотых медалей в личном турнире чемпионата мира

16-летняя уроженка Барнаула выступает за сборную Германии

ТАСС, 26 августа. Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, представляющая сборную Германии, стала победительницей всех индивидуальных соревнований на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в испанской Валенсии.

26 августа Варфоломеева выиграла соревнования в личном многоборье, набрав 137,450 балла. Ранее спортсменка выиграла упражнения с булавами, мячом, обручем и лентой. В командном многоборье Варфоломеева стала серебряным призером турнира.

Варфоломеевой 16 лет, она переехала в Германию в 2018 году и тренируется под руководством белоруски Юлии Раскиной, выигравшей серебро на Олимпийских играх 2000 года в индивидуальном многоборье. Сейчас на счету Варфоломеевой шесть золотых медалей чемпионатов мира, а также победа в упражнениях с лентой на чемпионате Европы (2023).

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Валенсии с 23 по 27 августа. Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.