Кремлев заявил, что бокс объединил людей со всего мира

27 августа в мире отмечается Международный день бокса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бокс стал объединяющей силой для многих спортсменов мира. Об этом ТАСС в воскресенье заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Бокс стал объединяющей силой для многих спортсменов мира, - сказал Кремлев. - Мы уже провели очень много мероприятий, в которых участвовали спортсмены со всей планеты. И мы продолжим это делать, несмотря на поведение некоторых политиков, работающих в том числе в МОК [Международном олимпийском комитете]. Мы уже готовим ряд больших событий в этом и следующем годах, будем увеличивать призовой фонд".

27 августа в мире отмечается Международный день бокса. В 2023 году центром проведения праздника стал подмосковный Серпухов.