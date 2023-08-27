"Динамо" объявило о переходе мексиканского футболиста Чавеса

Контракт с игроком подписан по схеме "4+1"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Чавесу 27 лет, с июля 2019 года он выступал за мексиканскую "Пачуку". В составе команды игрок провел 143 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В сезоне-2022/23 футболист вместе с клубом стал чемпионом Мексики. 22 июля пресс-служба "Пачуки" сообщила, что контракт с Чавесом будет расторгнут для перехода в "Динамо", поскольку клуб не может осуществлять операции с командами из России из-за санкций.

По ходу карьеры полузащитник также выступал за мексиканскую "Тихуану". За сборную Мексики Чавес провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.