27 августа, 16:39
Летние олимпийские виды спорта

Чилийка Рестрепо сменила украинца Бубку на посту вице-президента World Athletics

Бубка занимал разные посты в организации с 2001 года

ТАСС, 27 августа. Представительница Чили Химена Рестрепо заняла пост первого вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам сообщил глава организации Себастьян Коу.

"Рестрепо стала первым вице-президентом World Athletics", - сказал Коу.

17 августа пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщила, что украинец Сергей Бубка покинет пост первого вице-президента организации. Украинец не стал выдвигать свою кандидатуру на 54-м конгрессе World Athletics.

Бубке 59 лет, он занимал разные посты в организации с 2001 года. С 2005 по 2022 год он был президентом Национального олимпийского комитета Украины. В настоящее время украинец является членом Международного олимпийского комитета. Бубка является победителем соревнований по прыжкам с шестом Олимпиады в Сеуле 1988 года. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре победы на мировых первенствах в помещении. 

Теги:
Бубка, Сергей НазаровичЛетние олимпийские виды спорта
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