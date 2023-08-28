Хоккеист СКА Демидов рассказал, какие компоненты в игре ему нравятся у Толчинского

Сергей Толчинский стал игроком СКА в нынешнее межсезонье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба СКА Иван Демидов хотел бы перенять у своего одноклубника Сергея Толчинского игровую хитрость. Об этом Демидов рассказал ТАСС.

Толчинский перешел в СКА в нынешнее межсезонье из "Авангарда". Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (в составе ЦСКА и "Авангарда"). В 2021 году в составе "Авангарда" он был признан самым ценным игроком победного для омского клуба плей-офф.

"У Сережи Толчинского нравится его хитрость, как он меняет игру, свое местоположение, уходит от защитников на виражах", - отметил Демидов.

"Подготовку к сезону оцениваю на пять из пяти. Готов играть в КХЛ, завоевывать место в основе. Только закончились наши сборы, сыграли под нагрузками два турнира, сейчас надо подходить к своему пику", - добавил 17-летний хоккеист.