Гимнастка Гузенкова заявила, что ответит отказом на предложения сменить гражданство РФ

На чемпионате мира пять золотых наград завоевала бывшая соотечественница Анастасии Гузенковой Дарья Варфоломеева, сейчас представляющая Германию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Представительница сборной России по художественной гимнастике Анастасия Гузенкова не завидует своей бывшей соотечественнице Дарье Варфоломеевой, переехавшей в Германию и выступающей сейчас на международных стартах. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Не завидую, - сказала Гузенкова. - Даже если бы у меня такая возможность, я бы ей не воспользовалась".

Уроженка Барнаула Варфоломеева на завершившемся в воскресенье в Испании чемпионате мира завоевала для Германии пять золотых наград. "Я следила за результатами на этом чемпионате мира. Не могу сказать, что я удивлена, потому что Даша достаточно сильная спортсменка. Она младше меня, когда я начала выходить на международную арену, ее еще не было", - заметила Гузенкова.

"Радует ли душу, что победу одержала воспитанница нашей гимнастической школы? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но все равно видно, какой у нее почерк, у нее наша школа. Да и тренер с ней работает из бывшего СССР", - заключила россиянка. Тренером Варфоломеевой является серебряный призер Олимпиады 2000 года Юлия Раскина из Белоруссии.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.