Четвертая ракетка мира Руне завершил выступление на US Open в первом круге

Датчанин на старте турнира уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Датчанин Хольгер Руне проиграл испанцу Роберто Карбальесу Баэне в матче первого круга US Open - заключительного турнира Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу испанского теннисиста, который не получил номера посева на турнире. Руне выступал под четвертым номером. Во втором круге испанец встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и чехом Иржи Легечкой.

Руне является четвертой ракеткой мира, на счету 20-летнего датчанина четыре победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Roland Garros (2022, 2023) и Уимблдоне (2023).

Карбальесу Баэне 30 лет, он занимает 63-е место в мировом рейтинге. Теннисист побеждал на двух турнирах ATP. Испанец лишь однажды дошел до третьего круга турнира Большого шлема - на Roland Garros 2020 года.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.