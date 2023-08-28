Команда Непомнящего стала победителем чемпионата мира по рапиду

Коллектив одержал 10 побед и дважды сыграл вничью

ТАСС, 28 августа. Коллектив WR Chess, в составе которого выступал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выиграла командный чемпионат мира по рапиду. Соревнования проходили в германском Дюссельдорфе.

В команде Непомнящего также выступали американец Уэсли Со, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха из Индии, китаянка Хоу Ифань, представительница Швейцарии Александра Костенюк, представители Германии Винсент Каймер и Вадим Розенштейн. По итогам турнира на счету спортсменов 10 побед и 2 ничейных результата.

Второе место заняла команда Freedom, за которую выступали россияне Даниил Дубов, Евгений Наер и Полина Шувалова, а также представители Индии Вишванатан Ананд и Видит Сантош Гуджрати, румыны Рихард Раппорт и Йована Раппорт, израильтяне Эмиль Сутовский и Александр Шапиро. В общей сложности шахматисты одержали девять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Тройку лидеров замкнула команда MGD1 с восемью победами, двумя ничейными исходами и двумя поражениями, за нее выступали восемь шахматистов из Индии, а также азербайджанка Гюнай Мамедзаде.

Командный чемпионат мира по рапиду проводился впервые. Его призовой фонд составил €250 тыс.