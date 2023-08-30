Вдовин: некоторым спортсменам рекомендовали не ехать на Grand Skate Tour в Москву

По словам президента Федерации скейтбординга России, против приезда выступали национальные федерации и спонсоры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Некоторые иностранные спортсмены получили рекомендации от национальных федераций и спонсоров не ехать на фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour в Москву. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В 2023 году Grand Skate Tour проходит в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября. В мероприятии участвует более 5 тыс. человек из 41 страны.

"Конечно, были сложности - ряд людей получили рекомендации не ехать от своих национальных федераций, но чаще даже от своих спонсоров, - сказал Вдовин. - Ребята с Украины участвовали в Grand Skate Tour в 2021 году, в этот раз их нет. С их стороны какого-то желания не было, но мы понимаем, судя по их социальным сетям, что, наверное, сейчас они не готовы ехать в Россию. Но контакт человеческий с ребятами остается".

Фестиваль Grand Skate Tour организует Федерация скейтбординга России. Соревнования по скейтбордингу среди мужчин начались 30 августа, женские соревнования стартуют на день позже. Финалы пройдут 2 сентября. В программу фестиваля вошли контест по скейтбордингу, скейт-дуэли, соревнования на самокатах и роллер-фристайл. На площадке будут проведены мастер-классы, художественные инсталляции, музыкальные выступления, также у посетителей есть возможность ознакомиться с экспозицией Музея скейтбординга СССР.