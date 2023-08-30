Горячкина заявила, что на нее не давит выступление под флагом FIDE

21 августа Горячкина, выступая под флагом международной федерации, выиграла Кубок мира по шахматам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выступление под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) не оказывает давления на российскую шахматистку Александру Горячкину. Об этом Горячкина заявила на пресс-конференции.

21 августа Горячкина на тай-брейке выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира.

"На меня это никак не давит, - сказала Горячкина. - Все знают, какую страну представляю, откуда приехала и куда вернусь. Флаг и гимн важны для спортсмена, но меня и кубок устраивает".

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать под своим флагом на соревнованиях под эгидой организации до 1 января 2024 года.