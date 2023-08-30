Площадку для всероссийских соревнований по пляжному волейболу открыли в Чувашии

Объект будет предназначен не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. /ТАСС/. Уличная площадка по пляжному волейболу с четырьмя игровыми зонами для проведения тренировок и всероссийских соревнований открылась на набережной Чебоксарского залива. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минспортом Чувашии.

"Уличная спортивная площадка для пляжного волейбола площадью более 3 тыс. кв. метров размещена на набережной Чебоксарского залива в районе Певческого поля. В состав входят четыре игровые площадки размером 16 на 8 метров. Здесь будут проводиться соревнования по пляжному волейболу регионального и всероссийского уровней", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новый спортивный объект создан при поддержке ПАО "Росдорбанк". "Генеральный подрядчик за 1,5 месяца возвел эту площадку. Хочу поблагодарить правительство республики и руководство города за обещание завершить второй этап строительства в мае следующего года. Это позволит нам принимать мероприятия международного уровня", - приводятся в сообщении слова президента Федерации волейбола Чувашии Юрия Кислова.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что новая комфортабельная зона будет предназначена не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. В сообщении регионального Минспорта отмечается, что на новой площадке открылся фестиваль детского пляжного волейбола, приуроченный к празднованию 100-летия отечественного волейбола.

По информации Минспорта Чувашии, волейбол является одним из самых массовых видов спорта в республике. Более 3 тыс. волейболистов тренируются в 27 спортивных школах, всего в регионе играют в волейбол свыше 35 тыс. жителей. В 2021 году на базе подведомственной министерству спортивной школы № 11 открылась профильная школа по игровым видам спорта.