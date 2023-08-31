Менеджер Нурмагомедова рассказал, что боец не просил $5 млн за схватку против Сен-Пьера

По словам Ризвана Магомедова, было предложение о проведении поединка, но до обсуждения сумм дело не дошло

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не просил $5 млн за схватку по грэпплингу против канадца Жоржа Сен-Пьера. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее тренер по грэпплингу Крейг Джонс рассказал, что Нурмагомедов просил $5 млн за схватку против Сен-Пьера.

"Предлагали провести схватку, но до сумм даже не доходил разговор, - сказал Магомедов. - Даже не обсуждали, не спрашивали, какая сумма и цена. Спрашивали, есть ли желание или нет. Потом все и закончилось".

"А откуда Крейг Джонс взял цифру про 5 млн, может быть, бабушка ему цифры эти нашептала. Смешно выглядит", - добавил собеседник агентства.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. В активе спортсмена 29 побед и ни одного поражения. Сен-Пьер также завершил карьеру и является бывшим чемпионом UFC, на его счету 26 побед и 2 поражения.