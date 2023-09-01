Футболист Бальде перешел из "Спартака" в "Эспаньол" на правах аренды

Соглашение рассчитано до конца сезона и включает право выкупа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сенегальский нападающий Бальде Кейта перешел из футбольного клуба "Спартак" в испанский "Эспаньол" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Эспаньола".

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24 и содержит право выкупа игрока.

Бальде 28 лет, он выступал за "Спартак" с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. С сентября по декабрь игрок отбывал дисквалификацию за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский "Кальяри". В пробе, взятой у сенегальца, не было обнаружено запрещенных субстанций.

"Эспаньол" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. "Спартак" после 6 туров набрал 10 очков и занимает 7-е место в таблице Мир - Российской премьер-лиги.