Дисциплина, режимность, профессионализм. Станиславу Черчесову исполнилось 60 лет

Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Один из самых известных российских тренеров Станислав Черчесов в субботу отмечает 60-летие. Коллеги специалиста по игровой и тренерской карьерам рассказали ТАСС о самых памятных моментах в жизни Черчесова.

В первую очередь Черчесов ассоциируется у россиян с успешным для страны чемпионатом мира 2018 года. Тогда национальная команда под его руководством вышла из группы А, в которой также выступали сборные Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и Уругвая (0:3). После этого подопечные Черчесова прошли сборную Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала, а на следующем этапе уступили хорватам (2:2, 3:4 - по пенальти).

Такие успехи сборной России особо не прогнозировались, так как результаты команды до чемпионата мира были невзрачными. Однако Черчесова поддерживала вся страна, особенно после запущенного флешмоба "Усы надежды", когда болельщики начали отращивать усы, как у тренера. Национальная команда подарила стране праздник, организатором которого был именно Черчесов. Спустя три года сборная России на чемпионате Европы показала неудовлетворительный результат, заняв четвертое место в группе B, в которой также выступали команды Бельгии (0:3), Дании (1:4) и Финляндии (1:0). На Черчесова обрушилась тонна критики, после чего он покинул пост главного тренера.

После этого Черчесов взял небольшой отпуск и в декабре 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В первом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и кубок страны. Успехи клуба продолжились и на европейской арене: в сезоне-2022/23 "Ференцварош" вышел в плей-офф Лиги Европы (прежнее название - Кубок УЕФА) впервые за 47 лет. Команда с первого места вышла из группы Н, в которой также выступали "Монако", турецкий "Трабзонспор" и сербская "Црвена Звезда". На стадии 1/8 финала "Ференцварош" уступил в двух матчах германскому "Байеру" (0:2, 0:2).

Затем Черчесов вместе с "Ференцварошем" вновь выиграл чемпионат страны, а руководство клуба продлило с ним контракт на сезон. Однако после поражения команды от фарерского клуба "Клаксвик" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов Черчесов был отправлен в отставку. В России не все поняли такого решения, но тренера не критиковали, а поддерживали. С момент ухода из "Ференцвароша" 19 июля 2023 года российский специалист находится без работы, но все равно остается очень востребованным среди СМИ.

Черчесов - вратарь

Черчесов родился в Алагире, ему непросто давалась учеба в школе, поэтому его отдали в футбольную секцию. Черчесов долгое время не мог определиться с позицией на поле, но в 14 лет выбрал вратаря, а не нападающего. Спустя год после поступления в институт физической культуры в Орджоникидзе он занял место в воротах филиала "Спартака" в том городе. В период с 1982 по 1984 год он выступал за "Спартак" (Ордженикидзе), вместе с командой стал победителем Второй лиги СССР в 1983 году. В московский "Спартак" Черчесова позвал прославленный тренер Константин Бесков.

Станислав Черчесов, 1990 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Поначалу Черчесов выступал дублером на тот момент уже известного Рината Дасаева и играл не очень удачно, но Бесков продолжал ему доверять. Игравший с 1987 года за "Спартак" Александр Мостовой главными чертами вратаря Черчесова назвал дисциплину, режимность и профессионализм. "Когда я попал в "Спартак", мне повезло на вратарей: сначала я жил с Ринатом Дасаевым на базе в Тарасовке, потом, когда он уехал в Европу, - со Станиславом, что удивительно, - сказал Мостовой ТАСС. - Стас прежде всего отличался профессионализмом, дисциплиной и режимностью. Это сразу бросалось в глаза еще в те времена, потому что я был совсем юным тогда. Тогда уже просматривалась строгость. Дальше он стал первым вратарем, думаю, что как раз эта дисциплина ему и помогала стать отличным голкипером".

"Одно дело, если ты играешь год-два и забил несколько мячей, а другое - когда на протяжении 10 лет выступаешь, для меня это намного важнее, - продолжил Мостовой. - Стас этим тоже отличался. Когда Стас был вторым после Рината, то он терпел, держался, потом стал основным. В сборной у нас тоже был непростой период, всегда был выбор вратарей - три-четыре голкипера было всегда. Не всегда был первым номером Стас, но это такая вратарская доля. Не бывает идеальных людей и футболистов, кроме Лионеля Месси. Все знали, что он хорошо стоит на воротах, когда играет на линии. Но были и свои минусы - игра на выходах и ногами, но у многих вратарей такое бывает".

Один сезон Черчесов провел в аренде в "Локомотиве", где показал хорошую игру, которая помогла ему вернуться в "Спартак". С 1989 по 1993 год вратарь выступал за красно-белых, став двукратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка СССР. Вся игровая карьера Черчесова в дальнейшем пересекалась со "Спартаком" - с 1993 по 1995 год он выступал за дрезденское "Динамо", потом вернулся в стан красно-белых, с 1996 по 2002 год играл за австрийский "Тироль", но потом вновь вернулся в "Спартак", где и завершил игровую карьеру. В составе дрезденского "Динамо" он стал победителем Кубка Интертото, вместе с "Тиролем" три раза выиграл чемпионат Австрии, один раз стал обладателем суперкубка страны.

Станислав Черчесов, 1991 год © Игорь Уткин

В сборной Черчесов начинал как дублер Дмитрия Харина. Но на чемпионат Европы 1996 года он поехал основным вратарем, тогда главным тренером сборной России был Борис Игнатьев. "Мы с ним знакомы еще по юношеским сборным, когда он из города Алагир приехал в первый раз к Николаю Ивановичу Киселеву, а потом я его брал к себе в юношескую сборную России, - сказал Игнатьев ТАСС. - Мы были в одном французском городе, у нас была с ним индивидуальная работа, ему было лет 15 тогда. Он находил смелость говорить, как правильно фиксировать мяч, который летит по земле, какой рукой нужно сверху накрывать, а какой - фиксировать. Через мои руки, так сказать, прошло много футболистов, они в таком возрасте без ропота, вслушивались, боясь, что-то сказать. А Черчесов к тому времени был уже самостоятельной личностью в хорошем понимании этого слова, поэтому, наверное, и обрастал творческим таким потенциалом".

"Отсюда и пошло, плюс к этому - хорошая дисциплина, умение тренироваться. Не без ошибок, такого не бывает, чтобы вратари не допускали ошибок. Редко говорят, что из бывшего вратаря получится хороший тренер, потому что у них немного зауженный кругозор в плане функционала, но у кого расширен творческий мотив, как раз они становятся наравне с полевыми игроками. Он как раз один из тех, про кого я говорю. У Черчесова с юношеских лет был стержень, он отстаивал свою позицию. Это все, наверное, шло от родителей. В его юбилей мы можем говорить о нем, как о состоявшемся футболисте, человеке, тренере", - добавил Игнатьев.

Тренер выше игрока?

Мостовой отметил, что сейчас Черчесов больше ассоциируют с тренерской работой. "Сейчас много кто вспомнит, что Черчесов играл в "Спартаке", "Локомотиве", но мало кто вспомнит, что он играл еще за границей, в Германии, - сказал Мостовой. - Сейчас скажешь слово "Черчесов", то все сразу - сборная России в качестве тренера. Я к этому просто отношусь, у кого-то так, главное - оставаться хорошим человеком, это главное качество должно быть для всех. Я считаю, что у него очень удачно складывается тренерская карьера, думаю, что он является одним из наших самых успешных тренеров. Так судьба распорядилась".

Станислав Черчесов © Виталий Белоусов/ ТАСС

Игнатьев же считает, что у Черчесова сложилась хорошая карьера игрока. "Он был и чемпионом страны, и обладателем всяких наград, игроком, который был на поверхности большого футбола, причем стабильно выступал за команды, которые, как принято говорить, являются ярким цветом нашего футбола, - отметил Игнатьев. - Конечно, Черчесов был игроком сборной, таких футболистов немного, а он на протяжении долгого времени защищал цвета национальной команды. Он был импульсивным, довольно быстрым, резким, координированным, но умеющим отрабатывать эпизод до конца. Имею в виду, что во всех тренировочных процессах он требовал их законченности".

"Он все время требовал, чтобы добивали в эпизоде, если такой момент может повториться в игре. Остается в памяти все хорошее, у него хорошее перевешивает какие-то негативные моменты, которых у каждого человека предостаточно. Но ему не мешал его такой кавказский характер с четко выраженным пониманием его "я", в то же время ему хотелось, чтобы с ним разговаривали всегда на равных, никогда не принижали его. Вкупе это формировало личность Черчесова. Мне все время вспоминается его правильность, человек, который не боится, что ему поставят двойку. Такие люди, как правило, занимают место под солнцем", - добавил Игнатьев.

Черчесов начал тренерскую карьеру в 2004 году, когда возглавил австрийский "Куфштайн" из региональной лиги. Тогда же в Венгрии он получил тренерскую лицензию А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которая позволяла тренировать европейские клубы. Вместе с "Куфштайном" он зарекомендовал себя, так как сделал из команды плотный и сильный коллектив. После этого его позвали в "Ваккер-Тироль", вместе с командой он занял шестое место в высшем дивизионе чемпионата Австрии, этот результат до сих пор является для команды высшим достижением. Однако во второй сезон он едва не вылетел во второй дивизион, после чего был уволен.

Станислав Черчесов © Станислав Красильников/ ТАСС

После этого Черчесов вернулся в "Спартак" - он стал спортивным директором клуба, но по ходу сезона 2007 года сменил Владимира Федотова на посту главного тренера. Тогда стало известно о манерах Черчесова как тренера, он ввел систему штрафов для поддержания дисциплины. Команда боролась за чемпионство с "Зенитом", но осталась на втором месте. В следующем сезоне Черчесов покинул "Спартак" из-за плохих результатов, в частности, красно-белые разгромно уступили ЦСКА (1:5), а также вылетели из Лиги чемпионов после поражения от киевского "Динамо".

Далее Черчесов работал в "Жемчужине" из Сочи, грозненском "Тереке" (нынешнее название - "Ахмат"), пермском "Амкаре" и московском "Динамо". Он создавал крепкие команды и коллективы, но значимых результатов не добивался. Однако в "Динамо" Черчесов смог показать себя на европейском уровне, команда одержала шесть побед из шести в группе Лиги Европы, дойдя в турнире до 1/8 финала. Далее случился успех в польской "Легии", в период с 2015 по 2016 год он вместе с командой стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. После этого его пригласили в сборную России, где он сменил на посту главного тренера Леонида Слуцкого.

Черчесов - тренер

Бывший футболист Александр Самедов, который работал под руководством Черчесова в сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира 2018 года, рассказал о работе со специалистом. "Мне работалось со Станиславом Саламовичем хорошо, я отработал два крупных турнира - Кубок конфедераций и чемпионат мира, он доверял мне, - сказал Самедов ТАСС. - Это требовательный тренер и человек, который любит дисциплину в своем коллективе и который умеет добиваться результата. У него всегда была дисциплина во главе угла, чтобы все выполнили задумки и требования, которые предъявляет тренерский штаб. То, чего добилась сборная России на чемпионате мира, можно считать успехом. Может быть, на Евро ему не совсем удалось выполнить какие-то задачи, но если взять клубные моменты, то везде у Саламыча были сильные команды - в Перми, в "Ахмате". Сейчас в Венгрии были чемпионство и кубок, что о многом говорит".

© Александр Демьянчук/ ТАСС

"Была ли какая-то разгрузка в виде приглашения всех в ресторан? Мне сложно говорить, потому что мы готовились к двум крупным турнирам, проводили около двух месяцев вместе. Опять же, если он позволял видеться с семьями, то мы долгое время проводили вместе, он знал эту грань - когда можно, а когда нельзя", - добавил бывший футболист сборной России.

Самедов рассказал, что общается с Черчесовым. "Периодически мы общаемся, я поздравляю с какими-то моментами, сейчас обязательно поздравлю с юбилеем, - отметил он. - Не скажу, что плотно общаемся, сейчас не знаю, в России ли он, но уверен, что пересечемся с ним как-нибудь. Самое главное - желаю ему и его близким здоровья. Он является успешным тренером, думаю, что назначения не за горами. Также желаю дальнейших успехов в карьере".

Черчесов - человек

Поддерживает связь с Черчесовым и Игнатьев. "Мы часто с ним общаемся, у нас хорошие отношения были с их тренерским штабом сборной России, - сказал Игнатьев. - С Черчесовым часто общаемся на разные темы, чаще всего это касается футбола. Мне видится, что он с удовольствием, когда ему говоришь, прислушивается. Я пожелал бы ему кавказского долголетия, которое поможет ему дольше проявлять себя на тренерском поприще. Он еще не все завоевал. Желаю ему двигаться вперед, искать свой путь".

Станислав Черчесов © Антон Новодережкин/ ТАСС

Мостовой рассказал, что Черчесов помогал ему, когда был тренером сборной России. "Уже давно с ним не общались, раньше как-то переписывались, - отметил Мостовой. - Могу сказать спасибо за один случай. Один раз я попросил, когда он был в сборной, чтобы он майку в подарок передал знакомым. Это все было. С того момента, после его ухода из сборной, как-то не общаемся. Желаю ему, его близким и семье здоровья, все остальное - второстепенно. Деньги есть, он их уже заработал на два-три поколения вперед. Только здоровья, это самое главное".

Тренер с 1990 года находится в браке с Аллой Черчесовой. У них есть дочь Мадина и сын Станислав, который тоже стал вратарем.