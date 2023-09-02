Щербакова рассказала, чем планирует заниматься после окончания спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка хотела бы стать тренером

НОРИЛЬСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова планирует заниматься тренерской деятельностью после окончания карьеры, но еще окончательно не определилась с выбором будущей профессии. Об этом она рассказала ТАСС.

"Конечно, я думаю о том, чтобы быть тренером после окончания спортивной карьеры - тренерское образование я уже получаю. Это для меня очевидный путь - в любом случае эту профессию хочу освоить, потому что фигурное катание мне не чужой вид спорта, - рассказала Щербакова. - Но сейчас я также много думаю о профессии, не связанной напрямую с фигурным катанием. Журналистика была одним из вариантов, но не скажу, что я склоняюсь в ее сторону. Пока что я думаю".

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).