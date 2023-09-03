Чесноков считает, что Медведев был во всем лучше Баэса в матче US Open

Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в трех сетах в матче третьего круга

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев был во всем сильнее аргентинца Себастьяна Баэса в матче третьего круга US Open и одержал закономерную победу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

"Чтобы обыграть Медведева, надо иметь первую подачу как у [Новака] Джоковича (второй ракетки мира - прим. ТАСС). Он, может, не сильно подает, но очень остро попадает. Здесь получилось так, что, когда подавал аргентинец, у Даниила не было никаких сложностей, и это вселяло огромную уверенность. В третьем сете он потерял внимание, сделал очень много ошибок, больше, чем во всем остальном матче. У Баэса были шансы выиграть этот сет, но он ими не воспользовался", - сказал Чесноков.

"На тай-брейке Медведев при счете 6:3 снова начал чудить, но потом соперник допустил простую ошибку, и затем Даниил подал на вылет. По идее, он во всем был сильнее и закономерно выиграл. Физически он сейчас очень хорошо готов", - добавил собеседник агентства.

Такое он оценил победу Андрея Рублева над французом Артуром Риндеркнехом (3:6, 6:3, 6:1, 7:5). "Если брать первый сет, то француз очень хорошо подавал и очень остро действовал в розыгрышах. Но потом он устал, и Андрей спокойно перевернул игру. Если бы не было первого сета, можно было бы говорить о разгроме, Андрей очень комфортно забрал три партии подряд", - отметил собеседник агентства.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является действующая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).