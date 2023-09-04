Нагорных заявил, что в "Локомотиве" не стремятся быть базовым клубом для сборной России

Председатель совета директоров отметил, что клуб работает на то, чтобы сборная России была сильна

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не стремится быть базовым клубом для сборной России. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Мы точно к этому не стремимся, но та работа, которую "Локомотив" проводит, так или иначе будет способствовать тому, что мы будем сборной России предлагать качественных игроков, - сказал Нагорных. - Для любого клуба РПЛ это должно быть гордостью. Мы все работаем, чтобы сборная России была сильна".

Тренерский штаб сборной России пригласил на учебно-тренировочный сбор команды восемь игроков "Локомотива", это вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов и Егор Погостнов, полузащитники Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук и Сергей Пиняев. В понедельник пресс-служба сборной России сообщила, что Морозов пропустит сбор по медицинским причинам.

Сбор команды России пройдет с 4 по 12 сентября. Российская команда 7 и 11 сентября в Суэце проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, в нем примут участие игроки до 23 лет. 12 сентября сборная России на выезде встретится с Катаром.