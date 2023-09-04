Чернышенко: на форуме "Россия - спортивная держава" ожидается около 5 тыс. гостей

Вице-премьер РФ отметил, что подготовлена насыщенная культурная и событийная программы для гостей форума

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. гостей из большинства регионов России и зарубежных стран ожидается на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Форум "Россия - спортивная держава" в 2023 году пройдет с 19 по 22 октября в Перми.

"Пермский край регулярно принимает международные и всероссийские соревнования, региону есть чем поделиться с гостями и участниками. Сомнений нет, что мероприятия пройдут на высоком организационном уровне, мы ожидаем на форуме "Россия - спортивная держава" около 5 тыс. гостей из большинства регионов России и зарубежных стран. Определены пять основных направлений деловой программы - управленческий, международный, фиджитал, цифровой и деловой, планируется открытие спортивных объектов в регионах страны, построенных в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Подготовлена насыщенная культурная и событийная программы для гостей форума, важно продолжить работу с потенциальными участниками, совместно с МИД РФ дополнительно пригласить коллег из зарубежных профильных ведомств", - сказал Чернышенко.

"Проведение форума является центральным событием для региона в рамках празднования 300-летнего юбилея города, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - В течение года мы провели большое количество спортивных мероприятий, используем этот опыт для подготовки флагманского спортивного события года. Нами разработан проект плана мероприятий по размещению участников форума, утверждены планы мероприятий по привлечению и подготовке волонтеров, по медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и транспортному обеспечению. Для региона важно не только сделать комфортным пребывание в Перми участников форума, но и вовлечь в это масштабное событие жителей, для этого разработана обширная программа, в которой смогут принять участие и прикамцы, и гости Пермского края".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.