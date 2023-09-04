Презентация книги, посвященной самбо, прошла в Москве

В книге под названием "Команда самбо" известные ученые, врачи, актеры, космонавты и политики, занимавшиеся самбо, рассказали о том, как этот вид спорта помогал им в жизни

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Презентация книги под названием "Команда самбо" прошла в понедельник в центре Москвы.

Книга является проектом Всероссийской федерации самбо (ВФС). В ней известные ученые, врачи, актеры, космонавты и политики, занимавшиеся самбо, рассказали о том, как этот вид спорта помогал им в жизни. Книга составлена из сотен рассказов, воспоминаний, архивных снимков и сюжетов.

"В этой книге переплетается жизнь поколений нашей страны, - рассказал в видеообращении председатель попечительского совета ВФС, руководитель рабочей группы по развитию самбо, первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. - И в данной книге есть яркие примеры, позволяющие нам гордиться нашим великим единоборством. Эта книга уникальна по своему содержанию. В ней собраны яркие примеры того, как наш отечественный вид спорта позволяет добиться большого успеха в различных профессиях и стать достойными гражданами нашей великой России".

Президент ВФС и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал о планах к 16 ноября, когда будет отмечаться 85-летие самбо, издать вторую книгу об этом виде спорта. "Эта книга будет уже о людях, которые всю жизнь занимаются самбо и до сих пор его не бросили, находясь в этом движении по 40-50 лет", - подчеркнул он.