Страны Северной Европы выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх

В заявлении Национального олимпийского комитета Дании отмечается, что "сейчас неподходящее время рассматривать вопрос об их возвращении"

ТАСС, 4 сентября. Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные спортивные федерации стран Северной Европы выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в нынешних условиях. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Дании.

Во встрече, которая была посвящена вопросу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх, приняли участие представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов. Решение о недопустимости участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх было принято из-за продолжающегося конфликта на Украине.

"Мы твердо стоим на своей позиции не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных спортивных соревнованиях. Сейчас неподходящее время рассматривать вопрос об их возвращении, такова наша позиция", - говорится в заявлении.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Позднее МОК отказался приглашать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату - 26 июля.