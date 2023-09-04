Журова считает критерии Международной федерации плавания попыткой расколоть сборную России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту считает, что соревнования без участия всех российских спортсменов будут неполноценными

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Критерии допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) являются попыткой расколоть сборную России. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Вопрос, кто там останется после такого фильтра. Не знаю, какое решение примет наша федерация, можно ли это вообще назвать приглашением. Это раскол в команде, они это сделали специально, чтобы поделить команду. Когда не будет медалей, которые обычно у нас бывают, все скажут, что все, нет больше сборной России. Никто анализировать не будет, просто в протоколах не увидят наших, это неполноценные соревнования в принципе", - сказала Журова.

Ранее в понедельник World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно критериям, атлетам из этих стран запрещено демонстрировать поддержку проведения специальной военной операции на Украине, а также выступать с флагом и гимном своих государств. Также нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. При этом к соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине.

Спортсмены из России и Белоруссии пропустили два последних чемпионата мира по водным вида спорта, так как были отстранены от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.