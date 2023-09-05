Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

В матче четвертого круга третья россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером, де Минаур имел 13-й номер посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (8).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Де Минауру 24 года, он занимает 13-е место в мировом рейтинге, на его счету 7 титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open в 2020 году.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).