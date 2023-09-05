Дасаев считает, что вратарь "Краснодара" Сафонов стал играть более серьезно

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" прокомментировал вызов вратарей в сборную России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Матвей Сафонов стал более серьезно играть, он исправил все недостатки. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", серебряный призер чемпионата Европы 1988 года Ринат Дасаев.

Сборная России с 4 по 12 сентября проводит сбор в подмосковном Новогорске. Она разделена на две группы, вторая проведет товарищеский матч с командой Катара 12 сентября. 5 сентября тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил журналистам, что на игру поедут три вратаря, выбор предстоит сделать из Сафонова, Ильи Помазуна ("Урал"), Михаила Кержакова ("Зенит") и Ильи Лантратова ("Локомотив"). При этом Кафанов отметил, что Сафонов сыграет первый тайм в матче с командой Катара, если не получит травму.

"Кержаков неплохо выглядит на данный момент, Помазун тоже неплохо, но у него нет такой стабильности, иногда играет нормально, а потом проваливает, - сказал Дасаев. - Я думаю, что второй тайм мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме, видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил. Сейчас у него серьезность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову".

"Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами. Чемпионат очень длинный, каждый может сорваться в плохую или хорошую сторону, поэтому я бы не стал говорить о первом номере", - добавил собеседник агентства.

Дасаев также высказал мнение о Лантратове: "Что касается Лантратова, то всегда нужна стабильность вратарям. Можно сыграть одну встречу хорошо, а две-три - плохо, - отметил Дасаев. - Нужно смотреть на протяжении всего сезона, сколько он выручает, всегда могут быть ошибки у всех, но они должны быть минимальны. Поэтому хотелось бы, чтобы у него появилась стабильность".