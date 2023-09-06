Рылов назвал участие в международных соревнованиях неуважением к недопущенным спортсменам

Двукратный олимпийский чемпион считает, что большинство российских пловцов не согласятся выступать на международных стартах

ТАСС, 6 сентября. Большинство российских пловцов не согласятся принимать участие в международных соревнованиях при текущих критериях допуска, потому что это было бы неуважением к спортсменам, которые не получили разрешения на выступление. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов.

"Ничего не поменялось. Нас никто никуда не отпустил. Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие. Даже если допустить, что ребята с индивидуальных видов поедут, то что делать другим видам спорта: синхронистки, водное поло? Мы можем ехать, а они - нет? Это неуважение к другим спортсменам. Большинство ребят на это не согласятся", - сказал Рылов.

В понедельник Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно критериям, атлетам из этих стран запрещено демонстрировать поддержку проведения специальной военной операции на Украине, а также выступать с флагом и гимном своих государств. Также нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. При этом к соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине.

Спортсмены из России и Белоруссии пропустили два последних чемпионата мира по водным вида спорта, так как были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.