Американский хоккеист Кин договорился о новом контракте со "Спартаком"

Агент игрока рассказал, что контракт будет рассчитан на один год

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский защитник Джоуи Кин договорился о заключении нового контракта с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартак". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Алеша Пилко.

"Кин договорился о контракте со "Спартаком" на год, - сказал Пилко.

Кину 24 года, в прошлом сезоне он сыграл в 64 матчах и набрал 24 очка по системе "гол+пас" (6+18), став самым результативным защитником команды. Контракт Кина со "Спартаком" истек в апреле.

Ранее "Спартак" обменял в "Амур" своего лучшего бомбардира по итогам прошлого сезона Александра Хохлачева, получив взамен денежную компенсацию и 17-летнего форварда молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка. По информации "Спорт-экспресс", "Амур" должен выплатить красно-белым 50 млн рублей. По условиям соглашения Хохлачев не сыграет в матче со "Спартаком", который состоится в среду.