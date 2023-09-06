В Чехии разрешили играющим в иностранных клубах россиянам выступать на территории страны

При этом им нельзя использовать запрещенную символику и делать политические заявления, которые поддерживали бы действия своих правительств

ТАСС, 6 сентября. Российские и белорусские спортсмены могут принимать участие в соревнованиях на территории Чехии, если они представляют иностранные клубы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Участие российских и белорусских спортсменов, которые формально не представляют свои государства и являются членами футбольных команд из других европейских стран, на территории страны не запрещено, - приводит комментарий премьер-министра портал Sport.cz. - Конечно, при условии, что они не используют запрещенную символику и не будут делать никаких политических заявлений, которые бы поддерживали действия своих правительств".

В конце июня правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта страны запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России и Белоруссии. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.