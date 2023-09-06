Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

ТАСС, 6 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:4 проиграл нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).
СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское "Динамо" (2:1) и тольяттинскую "Ладу" (3:0). "Торпедо" одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский "Локомотив" (5:2).
1
Куньлунь РС
3
3
0
0
0
0
0
11-6
6
2
Торпедо
2
2
0
0
0
0
0
9-5
4
3
Спартак
3
2
0
0
0
0
1
14-11
4
4
СКА
3
2
0
0
0
0
1
8-5
4
5
Динамо Мн
3
1
1
0
0
0
1
15-8
4
6
Северсталь
2
1
0
0
0
0
1
10-9
2
7
Динамо М
2
1
0
0
0
0
1
4-3
2
8
ЦСКА
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Сочи
3
1
0
0
0
0
2
6-10
2
10
Локомотив
2
0
1
0
0
0
1
5-7
2
11
Витязь
2
0
0
0
0
0
2
2-11
0
1
Ак Барс
3
2
0
0
0
0
1
11-8
4
2
Салават Юлаев
3
2
0
0
0
0
1
9-6
4
3
Автомобилист
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
4
Металлург
2
1
0
0
0
1
0
6-5
3
5
Трактор
3
1
0
0
0
1
1
7-9
3
6
Авангард
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
7
Амур
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
8
Сибирь
2
0
1
0
0
0
1
6-6
2
9
Нефтехимик
1
0
0
0
0
1
0
4-5
1
10
Барыс
2
0
0
0
0
1
1
6-8
1
11
Адмирал
1
0
0
0
0
0
1
1-4
0
12
Лада
3
0
0
0
0
0
3
3-10
0