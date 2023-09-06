Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

Петербуржцы уступили "Торпедо", которое одержало вторую победу подряд

ТАСС, 6 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:4 проиграл нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).

СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское "Динамо" (2:1) и тольяттинскую "Ладу" (3:0). "Торпедо" одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский "Локомотив" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 3 3 0 0 0 0 0 11-6 6 2 Торпедо 2 2 0 0 0 0 0 9-5 4 3 Спартак 3 2 0 0 0 0 1 14-11 4 4 СКА 3 2 0 0 0 0 1 8-5 4 5 Динамо Мн 3 1 1 0 0 0 1 15-8 4 6 Северсталь 2 1 0 0 0 0 1 10-9 2 7 Динамо М 2 1 0 0 0 0 1 4-3 2 8 ЦСКА 3 1 0 0 0 0 2 8-10 2 9 Сочи 3 1 0 0 0 0 2 6-10 2 10 Локомотив 2 0 1 0 0 0 1 5-7 2 11 Витязь 2 0 0 0 0 0 2 2-11 0