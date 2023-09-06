6 сентября, 18:57
КХЛ

Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

Александр Щербак/ ТАСС
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
© Александр Щербак/ ТАСС

Петербуржцы уступили "Торпедо", которое одержало вторую победу подряд

ТАСС, 6 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:4 проиграл нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).

СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское "Динамо" (2:1) и тольяттинскую "Ладу" (3:0). "Торпедо" одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский "Локомотив" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

3

3

0

0

0

0

0

11-6

6

2

Торпедо

2

2

0

0

0

0

0

9-5

4

3

Спартак

3

2

0

0

0

0

1

14-11

4

4

СКА

3

2

0

0

0

0

1

8-5

4

5

Динамо Мн

3

1

1

0

0

0

1

15-8

4

6

Северсталь

2

1

0

0

0

0

1

10-9

2

7

Динамо М

2

1

0

0

0

0

1

4-3

2

8

ЦСКА

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Сочи

3

1

0

0

0

0

2

6-10

2

10

Локомотив

2

0

1

0

0

0

1

5-7

2

11

Витязь

2

0

0

0

0

0

2

2-11

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

3

2

0

0

0

0

1

11-8

4

2

Салават Юлаев

3

2

0

0

0

0

1

9-6

4

3

Автомобилист

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

4

Металлург

2

1

0

0

0

1

0

6-5

3

5

Трактор

3

1

0

0

0

1

1

7-9

3

6

Авангард

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

7

Амур

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

8

Сибирь

2

0

1

0

0

0

1

6-6

2

9

Нефтехимик

1

0

0

0

0

1

0

4-5

1

10

Барыс

2

0

0

0

0

1

1

6-8

1

11

Адмирал

1

0

0

0

0

0

1

1-4

0

12

Лада

3

0

0

0

0

0

3

3-10

0

  

Теги:
КХЛ
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