"Сибирь" по буллитам обыграла "Барыс" в первом матче КХЛ на новой арене в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла астанинский "Барыс" в первом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой домашней арене. Встречу посетило 10 418 зрителей.
Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. Победный буллит на счету Тэйлора Бека. Ворота "Сибири" защищал Антон Красоткин, ворота "Барыса" - Андрей Шутов.
Игре команд предшествовал танцевальный номер группы поддержки с элементами акробатики. Выступающие составили на льду снежинку - символ хоккейного клуба "Сибирь", присутствующий на его эмблеме. На снежинке болельщики смогли увидеть трансляцию знаковых моментов прошлых игр команды. Перед началом матча собравшиеся почтили память игроков ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 12 лет назад, минутой молчания. "Сыграйте за себя, за тех парней, кого с нами нет, покажите достойную, зрелищную игру", - сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
Строительство арены в Новосибирске было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.
"Сибирь" набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" проиграл три матча из трех и с двумя очками располагается на девятой строчке. В следующем матче "Сибирь" 9 сентября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Барыс" в этот же день на выезде сыграет с омским "Авангардом".
1
Куньлунь РС
3
3
0
0
0
0
0
11-6
6
2
Торпедо
2
2
0
0
0
0
0
9-5
4
3
Северсталь
3
1
0
0
0
0
1
15-12
4
4
Спартак
3
2
0
0
0
0
1
14-11
4
5
СКА
3
2
0
0
0
0
1
8-5
4
6
Динамо Мн
3
1
1
0
0
0
1
15-8
4
7
Динамо М
2
1
0
0
0
0
1
4-3
2
8
ЦСКА
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Сочи
3
1
0
0
0
0
2
6-10
2
10
Локомотив
2
0
1
0
0
0
1
5-7
2
11
Витязь
3
0
0
0
1
0
2
4-12
2
1
Ак Барс
3
2
0
0
0
0
1
11-8
4
2
Салават Юлаев
3
2
0
0
0
0
1
9-6
4
3
Автомобилист
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
4
Сибирь
3
0
1
1
0
0
1
7-6
4
5
Металлург
2
1
0
0
0
1
0
6-5
3
6
Трактор
3
1
0
0
0
1
1
7-9
3
7
Авангард
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
8
Амур
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
9
Барыс
3
0
0
0
1
1
1
6-9
2
10
Нефтехимик
2
0
0
0
0
1
1
7-10
1
11
Адмирал
2
0
0
0
1
0
1
2-6
1
12
Лада
3
0
0
0
0
0
3
3-10
0