"Сибирь" по буллитам обыграла "Барыс" в первом матче КХЛ на новой арене в Новосибирске

Победный буллит реализовал Тэйлор Бек

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла астанинский "Барыс" в первом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой домашней арене. Встречу посетило 10 418 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. Победный буллит на счету Тэйлора Бека. Ворота "Сибири" защищал Антон Красоткин, ворота "Барыса" - Андрей Шутов.

Игре команд предшествовал танцевальный номер группы поддержки с элементами акробатики. Выступающие составили на льду снежинку - символ хоккейного клуба "Сибирь", присутствующий на его эмблеме. На снежинке болельщики смогли увидеть трансляцию знаковых моментов прошлых игр команды. Перед началом матча собравшиеся почтили память игроков ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 12 лет назад, минутой молчания. "Сыграйте за себя, за тех парней, кого с нами нет, покажите достойную, зрелищную игру", - сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Строительство арены в Новосибирске было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.

"Сибирь" набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" проиграл три матча из трех и с двумя очками располагается на девятой строчке. В следующем матче "Сибирь" 9 сентября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Барыс" в этот же день на выезде сыграет с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 3 3 0 0 0 0 0 11-6 6 2 Торпедо 2 2 0 0 0 0 0 9-5 4 3 Северсталь 3 1 0 0 0 0 1 15-12 4 4 Спартак 3 2 0 0 0 0 1 14-11 4 5 СКА 3 2 0 0 0 0 1 8-5 4 6 Динамо Мн 3 1 1 0 0 0 1 15-8 4 7 Динамо М 2 1 0 0 0 0 1 4-3 2 8 ЦСКА 3 1 0 0 0 0 2 8-10 2 9 Сочи 3 1 0 0 0 0 2 6-10 2 10 Локомотив 2 0 1 0 0 0 1 5-7 2 11 Витязь 3 0 0 0 1 0 2 4-12 2