7 сентября, 15:31
КХЛ

"Сибирь" по буллитам обыграла "Барыс" в первом матче КХЛ на новой арене в Новосибирске

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Нападающий "Сибири" Тэйлор Бек и нападающий "Барыса" Алихан Омирбеков
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Победный буллит реализовал Тэйлор Бек

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новосибирская "Сибирь" в серии буллитов обыграла астанинский "Барыс" в первом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой домашней арене. Встречу посетило 10 418 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. Победный буллит на счету Тэйлора Бека. Ворота "Сибири" защищал Антон Красоткин, ворота "Барыса" - Андрей Шутов.

Игре команд предшествовал танцевальный номер группы поддержки с элементами акробатики. Выступающие составили на льду снежинку - символ хоккейного клуба "Сибирь", присутствующий на его эмблеме. На снежинке болельщики смогли увидеть трансляцию знаковых моментов прошлых игр команды. Перед началом матча собравшиеся почтили память игроков ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе 12 лет назад, минутой молчания. "Сыграйте за себя, за тех парней, кого с нами нет, покажите достойную, зрелищную игру", - сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Строительство арены в Новосибирске было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Вместимость сооружения составляет 10,5 тыс. зрителей.

"Сибирь" набрала четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" проиграл три матча из трех и с двумя очками располагается на девятой строчке. В следующем матче "Сибирь" 9 сентября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга, "Барыс" в этот же день на выезде сыграет с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

3

3

0

0

0

0

0

11-6

6

2

Торпедо

2

2

0

0

0

0

0

9-5

4

3

Северсталь

3

1

0

0

0

0

1

15-12

4

4

Спартак

3

2

0

0

0

0

1

14-11

4

5

СКА

3

2

0

0

0

0

1

8-5

4

6

Динамо Мн

3

1

1

0

0

0

1

15-8

4

7

Динамо М

2

1

0

0

0

0

1

4-3

2

8

ЦСКА

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Сочи

3

1

0

0

0

0

2

6-10

2

10

Локомотив

2

0

1

0

0

0

1

5-7

2

11

Витязь

3

0

0

0

1

0

2

4-12

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

3

2

0

0

0

0

1

11-8

4

2

Салават Юлаев

3

2

0

0

0

0

1

9-6

4

3

Автомобилист

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

4

Сибирь

3

0

1

1

0

0

1

7-6

4

5

Металлург

2

1

0

0

0

1

0

6-5

3

6

Трактор

3

1

0

0

0

1

1

7-9

3

7

Авангард

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

8

Амур

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

9

Барыс

3

0

0

0

1

1

1

6-9

2

10

Нефтехимик

2

0

0

0

0

1

1

7-10

1

11

Адмирал

2

0

0

0

1

0

1

2-6

1

12

Лада

3

0

0

0

0

0

3

3-10

0

  

Теги:
КХЛ
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