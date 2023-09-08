Шипов считает, что на сменивших гражданство шахматистов не стоит обращать внимание

Гроссмейстер отметил, что необходимо сосредоточиться на ближайших резервах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские шахматисты, сменившие спортивное гражданство, уже не помогут стране, поэтому нужно сосредоточиться не на них, а на ближайших резервах. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Конечно, я буду следить за многими уехавшими [шахматистами], особенно будет интересно посмотреть, как они будут играть против нас. Но, на мой взгляд, обращать на них пристальное внимание не нужно, нам нужно сосредоточиться на наших ближайших резервах, на тех, кто остался. У нас остались очень сильные игроки: это Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Даниил Дубов. Нужно уделять время подрастающему поколению, искать среди него талантливых шахматистов", - сказал Шипов.

"Я уверен, что российские шахматы преодолеют все трудности, и наша сборная, когда вернется, будет побеждать и приносить славу стране. Но нужно сделать так, чтобы в ней не было конфликтов, чтобы не было такого, что кто-то не хочет играть. В этом заключается задача нашей шахматной федерации", - добавил собеседник агентства.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказал мнение ТАСС, что только пять спортсменов, сменивших гражданство, представляли ценность для сборной страны. Это Александра Костенюк, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана.

28 февраля 2022 года Международная федерация шахмат (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию FIDE разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений.