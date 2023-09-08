Головин рассказал, что в "Монако" нормально относятся к его игре за сборную России

Полузащитник не играл за национальную команду с ноября 2021 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако" нормально относится к игре российского полузащитника Александра Головина за национальную сборную. Об этом Головин рассказал журналистам.

Головин в последний раз играл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

"Мы связывались с врачами сборной, травма была травмой. В клубе нормально относятся, спокойно отпустили. Даже если неофициальные [матчи], не имеет значения. Я всегда с детства мечтал играть за сборную, даже сейчас все хотят играть за сборную", - сказал Головин.

Сборная России проведет гостевой товарищеский матч с командой Катара 12 сентября.