МОК намерен изменить положения Олимпийской хартии, затрагивающие права человека

Предложенные поправки будут рассмотрены на 141-й сессии организации, которая пройдет в октябре в Мумбаи

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует внести в Олимпийскую хартию поправки, затрагивающие область прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Исполком МОК представил изменения на рассмотрение 141-й сессии организации, которая пройдет в Мумбаи с 14 по 17 октября. Предлагается включение дополнительных формулировок в пункты 1 и 4 Основных принципов олимпизма, которые определяют "всеобъемлющее обязательство по уважению прав человека".

Предлагаемая формулировка пункта 1 звучит так: "Олимпизм - это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое качества тела, воли и разума. Сочетая спорт с культурой и образованием, олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на радости усилий, социальной ответственности и уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения".

Предполагаемая формулировка пункта 4 выглядит следующим образом: "Занятие спортом является правом человека. Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека в рамках олимпийского движения. Олимпийский дух требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.