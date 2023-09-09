Теннисист Медведев заявил, что в матче с Алькарасом на US Open превзошел себя

Российский спортсмен обыграл первую ракетку мира в полуфинале турнира

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что ему удалось превзойти себя и показать высокий уровень игры в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Об этом он сказал в послематчевом интервью на корте.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса. До этого игроки дважды встречались в текущем сезоне. На турнире в американском Индиан-Уэллсе Алькарас победил со счетом 6:3, 6:2, на Уимблдоне - со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

"Чувствую себя потрясающе. Я очень рад победить Карлоса, который два раза в этом году легко обыграл меня. Я сказал перед матчем, что победить Карлоса можно только выложившись на 11 из 10. Я думаю, я сыграл на 12 из 10, за исключением третьего сета. В чем сложность игры против Новака [Джоковича] в финале? Сложность в том, что у него 23 титула турниров Большого шлема, а у меня - один. Я превзошел себя сегодня, придется сделать это еще раз", - сказал Медведев.

"Болельщики были невероятными сегодня, это действительно так. Чувствовал ли я поддержку или наоборот? У нас были сумасшедшие розыгрыши, я бы назвал отношение болельщиков любовью к нам обоим. Единственное, где-то тысяча испанцев при счете 5:3 начали шуметь между первой и второй подачей. Это не так красиво, но я думаю они были в отчаянии. Рад, что это им не помогло, теперь могут пойти поспать", - добавил он.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, матч пройдет 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021). С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.