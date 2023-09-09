Московское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче КХЛ

Динамовец Эрик О'Делл установил рекорд как автор самой быстрой шайбы после начала третьего периода в истории КХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский клуб "Динамо" дома со счетом 4:0 обыграл "Сочи" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (27-я минута), Джордан Уил (35), Эрик О'Делл (41), Максим Джиошвили (51).

О'Делл отличился через пять секунд после начала третьего периода - это самый быстрый гол с начала третьего периода в истории КХЛ. До этого рекорд принадлежал игроку "Автомобилиста" Алексею Макееву (в матче с "Ак Барсом" 21 января 2018 года) и хоккеисту "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнену (во встрече с "Металлургом" 30 октября 2020 года), которые забросили через шесть секунд после начала третьего периода.

"Динамо" одержало первую "сухую" победу в текущем сезоне КХЛ.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 4 очка в 4 встречах. "Сочи" идет на предпоследнем, 10-м месте в конференции с 2 очками. В следующем матче "Динамо" 11 сентября примет астанинский "Барыс", сочинцы в тот же день на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом".