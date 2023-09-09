Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов

В рейтинг вошла 31 команда Национальной футбольной лиги

ТАСС, 9 сентября. Клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз", выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL), является самой дорогой спортивной франшизой в мире, его стоимость оценивается в $9 млрд. Об этом сообщается в ежегодном списке самых дорогих клубов, составленном журналом Forbes.

Лидер списка удерживает первую строчку с 2016 года. Второе место занял бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз", выступающий в Главной лиге бейсбола (MLB; $7,1 млрд). На третьем месте оказались клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стейт" и клуб NFL "Нью-Ингленд Пэтриотс" (по $7 млрд). Места с пятого по восьмое заняли клубы NFL "Лос-Анджелес Рэмс" ($6,9 млрд), "Нью-Йорк Джайантс" ($6,8 млрд), "Чикаго Беарс" ($6,3 млрд) и "Лас-Вегас Рэйдерс" ($6,2 млрд). Девятое место поделили "Нью-Йорк Никс" (НБА) и "Нью-Йорк Джетс" (NFL) - по $6,1 млрд.

Первым европейским клубом стал испанский "Реал" (11-е место; $6,07 млрд). В тройку самых дорогих футбольных клубов также вошли "Манчестер Юнайтед" (13-е место; $6 млрд), "Барселона" (18-е место; $5,508 млрд). Команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" ($3,9 млрд) и "Мерседес" ($3,8 млрд) расположились на 45-м и 47-м местах соответственно. В список вошла 31 команда NFL, в то же время в нем не оказалось ни одной команды Национальной хоккейной лиги.