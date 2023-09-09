Команда легенд "Спартака" победила сборную мира в матче в честь Ильи Цымбаларя

Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Команда легенд московского футбольного клуба "Спартак" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен шестикратному чемпиону России в составе красно-белых Илье Цымбаларю. Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Андрей Ещенко (4-я минута) и Роман Павлюченко (16). У сборной мира отличился Максим Ромащенко (77). Тренерами команды легенд "Спартака" выступили Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира - Юрий Семин и Массимо Каррера. Капитаном красно-белых был сын Ильи Цымбаларя Олег, капитаном сборной мира - Александр Мостовой.

В матче должен был принять участие главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран, однако он был вынужден пропустить мероприятие из-за экстренной операции.

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за "Спартак", с которым стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, за московский "Локомотив", с которым стал обладателем Кубка России, и за махачкалинский "Анжи".