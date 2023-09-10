Жирков рассказал, что не будет проводить прощальный матч из-за завершения карьеры

Бывший футболист сборной России объявил о завершении карьеры в феврале

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший игрок сборной России Юрий Жирков не будет организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры футболиста. Об этом Жирков рассказал ТАСС.

В феврале Жирков объявил о завершении карьеры. 15 июня он рассказал ТАСС, что планирует начать обучение на тренера.

"Я не планирую организовывать прощальный матч из-за завершения карьеры. А зачем? Обойдемся без этого", - сказал Жирков.

Жиркову 40 лет, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. Последним клубом в карьере футболиста стали подмосковные "Химки".