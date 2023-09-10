Чемпионка Панарабских игр гимнастка Максимова пока не знает, когда снова выступит за Сирию

По словам спортсменки, она будет продолжать тренироваться во Владимирской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гимнастка из Владимирской области Александра Максимова, принявшая сирийское спортивное гражданство, пока не знает, когда в следующий раз получит возможность выступить за Сирию на международных стартах. Об этом Максимова сообщила ТАСС.

16-летняя Максимова, имеющая сирийскую лицензию, в начале июля на Панарабских играх в Алжире выиграла две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

"О своих дальнейших выступлениях за сборную Сирии я пока ничего определенного сказать не могу, - сказала спортсменка. - После Кубка России буду продолжать тренироваться у себя во Владимирской области. Но вообще клево было на тех Играх, я побывала на международных соревнованиях и получила огромный опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем. Сейчас Россию не допускают до международных стартов, а мне представилась возможность выступить за рубежом".

31 августа на Кубке России в Сириусе представлявшая Владимирскую область Максимова в финале личного многоборья заняла 21-е место. Днем ранее в квалификации она была 26-й.

"В финале многоборья я выступила намного лучше, чем в квалификации. Собралась и прошла все снаряды без падений. Да и вообще после опробования я стала куда уверенней в себе", - добавила собеседница ТАСС.

На чемпионате России 2023 года в Казани Максимова выступала на двух снарядах из четырех (на брусьях и в опорном прыжке). В командном турнире чемпионата страны - 2023 сборная Владимирской области вместе с Максимовой заняла четвертое место.