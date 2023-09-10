Тарпищев считает равными шансы Медведева и Джоковича в финале US Open

Финальный матч начнется в 23:00 мск 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев имеет равные шансы на победу в финале Открытого чемпионата США с сербом Новаком Джоковичем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Финальный матч турнира между Медведевым и Джоковичем начнется в 23:00 мск 10 сентября.

"Результат финала будет зависеть от психологического состояния игроков и восстановления нервной системы. Касательно Дани есть вопрос, перешел ли он пик формы после матча с [испанцем Карлосом] Алькарасом или нет. А так, шансы на победу обоюдные и примерно равные", - сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021). С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.