10 сентября, 13:31
Фигурное катание

Тарасова заявила, что готова комментировать этапы Гран-при России

Первые соревнования турнира начнутся 13 октября в Уфе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова хотела бы и готова комментировать российские соревнования, в том числе предстоящую серию Гран-при России. Об этом она рассказала в воскресенье ТАСС.

16-17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты российской сборной.

"Комментировать их я не буду, меня никто не приглашал, - сказала Тарасова. - Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу".

Российская серия Гран-при стартует в Уфе 13 октября. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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