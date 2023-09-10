10 сентября, 15:22
КХЛ

"Куньлунь Ред Стар" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 3:2 после овертайма

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2 после овертайма обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 2 315 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Куньлунь Ред Стар" отметились Брэндон Ип (29-я минута), Джек Родуолд (48, 62). Победная шайба была заброшена в пустые ворота, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров снял вратаря Ивана Федотова. У проигравших отличились Павел Карнаухов (4) и Никита Нестеров (52).

ЦСКА проиграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде четвертый матч подряд. В прошлом сезоне "Куньлунь Ред Стар" победил со счетом 2:1 в овертайме и 5:4 по буллитам, в позапрошлом оказался сильнее со счетом 2:1 в основное время. Армейцы под руководством Федорова, с которым дважды подряд становились обладателями Кубка Гагарина, не могут одержать гостевую победу над китайским клубом.

Федотов защищал ворота армейцев во втором матче подряд. Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

"Куньлунь Ред Стар" набрал восемь очков после пяти матчей и возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата. ЦСКА с пятью очками в пяти матчах располагается на третьей строчке в Западной конференции. В следующем матче "Куньлунь Ред Стар" 12 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". ЦСКА 13 сентября примет московское "Динамо". 

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

5

3

1

0

0

0

1

15-13

8

2

Торпедо

3

3

0

0

0

0

0

15-9

6

3

ЦСКА

5

2

0

0

0

1

2

15-14

5

4

Северсталь

3

2

0

0

0

0

1

15-12

4

5

Динамо М

4

2

0

0

0

0

2

11-8

4

6

СКА

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

7

Спартак

4

2

0

0

0

0

2

16-17

4

8

Динамо Мн

4

1

1

0

0

0

2

19-14

4

9

Локомотив

3

1

1

0

0

0

1

8-9

4

10

Сочи

4

1

0

0

0

0

3

6-14

2

11

Витязь

5

0

0

1

0

0

4

9-19

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

4

3

0

0

0

1

0

15-11

7

2

Автомобилист

4

2

1

0

0

1

0

13-7

7

3

Ак Барс

4

3

0

0

0

0

1

16-9

6

4

Авангард

3

2

1

0

0

0

0

9-4

6

5

Трактор

4

2

0

0

0

1

1

10-11

5

6

Салават Юлаев

3

2

0

0

0

0

1

9-6

4

7

Сибирь

4

0

1

1

0

0

2

8-12

4

8

Адмирал

3

1

0

0

1

0

1

8-8

3

9

Лада

4

1

0

0

0

0

3

8-11

2

10

Амур

4

1

0

0

0

0

3

9-15

2

11

Барыс

4

0

0

0

1

1

2

7-13

2

12

Нефтехимик

3

0

0

0

0

1

2

8-15

1

  

Теги:
КХЛ
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