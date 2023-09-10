"Куньлунь Ред Стар" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 3:2 после овертайма

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2 после овертайма обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 2 315 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Куньлунь Ред Стар" отметились Брэндон Ип (29-я минута), Джек Родуолд (48, 62). Победная шайба была заброшена в пустые ворота, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров снял вратаря Ивана Федотова. У проигравших отличились Павел Карнаухов (4) и Никита Нестеров (52).

ЦСКА проиграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде четвертый матч подряд. В прошлом сезоне "Куньлунь Ред Стар" победил со счетом 2:1 в овертайме и 5:4 по буллитам, в позапрошлом оказался сильнее со счетом 2:1 в основное время. Армейцы под руководством Федорова, с которым дважды подряд становились обладателями Кубка Гагарина, не могут одержать гостевую победу над китайским клубом.

Федотов защищал ворота армейцев во втором матче подряд. Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

"Куньлунь Ред Стар" набрал восемь очков после пяти матчей и возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата. ЦСКА с пятью очками в пяти матчах располагается на третьей строчке в Западной конференции. В следующем матче "Куньлунь Ред Стар" 12 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". ЦСКА 13 сентября примет московское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 5 3 1 0 0 0 1 15-13 8 2 Торпедо 3 3 0 0 0 0 0 15-9 6 3 ЦСКА 5 2 0 0 0 1 2 15-14 5 4 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 15-12 4 5 Динамо М 4 2 0 0 0 0 2 11-8 4 6 СКА 4 2 0 0 0 0 2 10-8 4 7 Спартак 4 2 0 0 0 0 2 16-17 4 8 Динамо Мн 4 1 1 0 0 0 2 19-14 4 9 Локомотив 3 1 1 0 0 0 1 8-9 4 10 Сочи 4 1 0 0 0 0 3 6-14 2 11 Витязь 5 0 0 1 0 0 4 9-19 2