"Куньлунь Ред Стар" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2 после овертайма обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 2 315 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Куньлунь Ред Стар" отметились Брэндон Ип (29-я минута), Джек Родуолд (48, 62). Победная шайба была заброшена в пустые ворота, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров снял вратаря Ивана Федотова. У проигравших отличились Павел Карнаухов (4) и Никита Нестеров (52).
ЦСКА проиграл "Куньлунь Ред Стар" на выезде четвертый матч подряд. В прошлом сезоне "Куньлунь Ред Стар" победил со счетом 2:1 в овертайме и 5:4 по буллитам, в позапрошлом оказался сильнее со счетом 2:1 в основное время. Армейцы под руководством Федорова, с которым дважды подряд становились обладателями Кубка Гагарина, не могут одержать гостевую победу над китайским клубом.
Федотов защищал ворота армейцев во втором матче подряд. Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.
4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.
"Куньлунь Ред Стар" набрал восемь очков после пяти матчей и возглавил турнирную таблицу Западной конференции и всего регулярного чемпионата. ЦСКА с пятью очками в пяти матчах располагается на третьей строчке в Западной конференции. В следующем матче "Куньлунь Ред Стар" 12 сентября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". ЦСКА 13 сентября примет московское "Динамо".
1
Куньлунь РС
5
3
1
0
0
0
1
15-13
8
2
Торпедо
3
3
0
0
0
0
0
15-9
6
3
ЦСКА
5
2
0
0
0
1
2
15-14
5
4
Северсталь
3
2
0
0
0
0
1
15-12
4
5
Динамо М
4
2
0
0
0
0
2
11-8
4
6
СКА
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
7
Спартак
4
2
0
0
0
0
2
16-17
4
8
Динамо Мн
4
1
1
0
0
0
2
19-14
4
9
Локомотив
3
1
1
0
0
0
1
8-9
4
10
Сочи
4
1
0
0
0
0
3
6-14
2
11
Витязь
5
0
0
1
0
0
4
9-19
2
1
Металлург
4
3
0
0
0
1
0
15-11
7
2
Автомобилист
4
2
1
0
0
1
0
13-7
7
3
Ак Барс
4
3
0
0
0
0
1
16-9
6
4
Авангард
3
2
1
0
0
0
0
9-4
6
5
Трактор
4
2
0
0
0
1
1
10-11
5
6
Салават Юлаев
3
2
0
0
0
0
1
9-6
4
7
Сибирь
4
0
1
1
0
0
2
8-12
4
8
Адмирал
3
1
0
0
1
0
1
8-8
3
9
Лада
4
1
0
0
0
0
3
8-11
2
10
Амур
4
1
0
0
0
0
3
9-15
2
11
Барыс
4
0
0
0
1
1
2
7-13
2
12
Нефтехимик
3
0
0
0
0
1
2
8-15
1