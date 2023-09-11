Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

Встреча в Бухаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей

ТАСС, 11 сентября. Молодежная сборная России по футболу со счетом 2:0 победила команду Узбекистана (игроки до 21 года) в товарищеском матче. Встреча прошла в Бухаре.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Алексей Колтаков (2-я минута) и Илья Ишков (15). Футболист узбекистанской команды Алиджон Бекмуродов получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 65-й минуте.

В первом товарищеском матче между командами была зафиксирована ничья - 3:3. Встреча прошла 8 сентября в Бухаре.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.