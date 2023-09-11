11 сентября, 17:27
Летние олимпийские виды спорта

Призера Олимпийских игр по волейболу Виктора Борща госпитализировали после падения

75-летний спортсмен получил бытовую травму, упав в душе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира по волейболу Виктор Борщ госпитализирован после падения. Об этом ТАСС в понедельник рассказал сын спортсмена, тренер Павел Борщ.

"Он упал в душе, бытовая травма. Завтра или послезавтра ему будет сделана операция. Он в сознании, в порядке, все объясняет. Ему раньше уже меняли тазобедренный сустав, часть откололась", - сказал Павел Борщ.

Виктору Борщу 75 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и серебряным призером чемпионата мира 1974 года. Борщ - заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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