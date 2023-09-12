Сборная России сыграет с командой Катара на стадионе чемпионата мира по футболу

Встреча пройдет на стадионе "Эль-Джануб" и начнется в 18:15 мск

ДОХА, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Катара, встреча пройдет на стадионе "Эль-Джануб", который в прошлом году принимал игры чемпионата мира.

Матч состоится в городе Эль-Вакра, он расположен в нескольких километрах от столицы страны Дохи. Начало встречи запланировано на 18:15 мск. В день игры ожидается 40-градусная жара, однако команды сыграют в комфортных условиях - на стадионе будет работать система охлаждения, которая отсутствует на арене в Суэце, где национальная команда провела два других матча сентябрьского сбора - против олимпийской сборной Египта.

Первый состоялся 7 сентября и завершился со счетом 1:1, второй прошел 11 сентября, в нем победу праздновали египетские футболисты - 2:1. Чтобы игры с египтянами прошли в равной борьбе, для участия в них были отобраны футболисты не старше 23 лет - такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.

На сентябрьский сбор было вызвано почти 50 игроков. Матчи в Суэце позволили тренерскому штабу сборной России оценить уровень ближайшего резерва, в Катаре на поле выйдут почти все сильнейшие футболисты страны, в том числе полузащитник "Монако" Александр Головин, который не выступал за национальную команду полтора года.

"Все доехали, все в порядке, соответственно, все готовы [сыграть завтра], - сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин. - Итоги сбора будем подводить после завтрашней игры. Понятно, что заниматься с двумя командами было необычно - так не совсем принято, но мы и живем в необычное время".

Стадион "Эль-Джануб" вмещает порядка 40 тыс. зрителей, в конце прошлого года на нем были сыграны семь матчей чемпионата мира, в том числе встреча сборных Камеруна и Сербии, в которой сыграл единственный российский участник турнира - полузащитник африканской команды Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ.

Вместо чемпионата мира

Российская сборная лишилась шансов выступить на чемпионате мира по политическим причинам - команду не допустили к участию в стыковых матчах за выход на турнир в связи с началом спецоперации на Украине.

"Уже нет, - ответил Карпин на вопрос о том, испытывает ли он особые чувства от визита в страну, которая приняла мировое первенство. - Уже ни холодно ни жарко. Когда стало безразлично? Когда чемпионат мира прошел".

Карпин в качестве футболиста принимал участие в матче сборных России и Катара в 1996 году, в той встрече команда под руководством Олега Романцева одержала победу со счетом 5:2. "Помню только, что было очень жарко", - сказал он.

Сборная Катара на домашнем чемпионате мира выступила неудачно, проиграв все три матча на групповом этапе. Сейчас она готовится к другому домашнему турниру - Кубку Азии (являясь его действующим победителем), который пройдет в январе следующего года.

В последних пяти матчах катарские футболисты одержали одну победу - 2 июля в матче с командой Мексики. В последней встрече, которая прошла 7 сентября, они уступили сборной Кении со счетом 1:2. С февраля сборную Катара тренирует португалец Карлуш Кейруш, возглавлявший на чемпионате мира команду Ирана.