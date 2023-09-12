Путин заявил об организации ежегодного турнира по киберспорту на Дальнем Востоке

Первый турнир пройдет уже в конце 2023 года, сообщил президент России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Ежегодный турнир по киберспорту будет организован в Дальневосточном федеральном округе, первые соревнования пройдут уже в конце 2023 года. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

"Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, - сказал Путин. - Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнования высокого уровня в России способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце 2023 года. Прошу IT-компании, компании с госучастием, обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его".

С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани состоятся "Игры Будущего", они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.