В УЕФА сообщили, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов за сезон-2023/24

По итогам сезона-2023/24 Россия предварительно переместится в таблице на 26-е место

ТАСС, 12 сентября. России будет присвоено 4,333 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"В связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления по решению исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, ни один российский клуб не участвует в клубных турнирах УЕФА сезона-2023/24. По итогам сезона России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации", - говорится в сообщении УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА (26,215 балла). После сезона-2021/22 Россия занимала 10-е место (34,482). По итогам сезона-2023/24 Россия предварительно опустится на 26-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в еврокубках. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационного раунда дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.