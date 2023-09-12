Российским конькобежкам Голубевой и Силаевой разрешили выступать за сборную Казахстана

Исполком Союза конькобежцев России установил спортсменкам карантин продолжительностью 24 месяца

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Исполком Союза конькобежцев России разрешил Елизавете Голубевой и Кристине Силаевой выступать за сборную Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи с обращением Национальной федерации конькобежцев Казахстана о переходе спортсменок Голубевой Елизаветы и Силаевой Кристины, на основании положения о международных переходах исполком Союза конькобежцев России принял единогласное решение об установлении спортсменкам карантина продолжительностью 24 месяца", - говорится в заявлении.

Силаевой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанции 500 метров. Ранее она подала заявление в Союз конькобежцев России с просьбой об освобождении от обязанностей члена сборной России. В начале июля приказом Минспорта РФ она была исключена из списка кандидатов в национальную команду по конькобежному спорту.

Голубевой 26 лет. Она является действующей чемпионкой России в масс-старте и шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира.